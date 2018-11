AZC Harderwijk krijgt kleur

Kiosk hertenkamp Epe gesloopt: ‘dit is een zwarte dag voor ons dorp’

17:13 De kiosk bij het hertenkamp in Epe is niet meer. Onder toeziend oog van de zichtbaar aangeslagen eigenaar John van Barneveld werd het houten hutje aan de Dellenweg dinsdagmiddag tegen de vlakte gewerkt. ,,Dit is verschrikkelijk”, verzucht de kioskhouder. ,,Ik zou wel kunnen janken, maar ik houd mij sterk.”