Baal kuilgras achtergelaten door actievoerders bij huis minister: ‘Dit is nog maar het begin’

Het leek een opwelling: toen de leden van de actiegroep Voll Gass hoorden dat minister Van der Wal vrijdag de stikstofdoelen naar de Tweede Kamer had gestuurd, sprongen enkelen direct in hun tractor om op pad te gaan. De actiegroep sprak over ‘honderden tractors’, waarvan er tijdens het gesprek met Van der Wal nog een twaalftal aanwezig was.