Baars stapt op als burgemeester van Ermelo. Wethouders hadden kans op fifty-fifty geschat maar werden toch verrast

Poll Softijs soap in Oldebroek eindigt met teleurstel­ling voor Marieke, maar ook met een hoopvolle blik vooruit

27 oktober De softijs-soap in Oldebroek is voor dit seizoen ten einde. Wel wordt nagedacht over het script hoe het volgend jaar verder moet met de ijskraam van Marieke van der Linde uit Elburg. Zij maakte bezwaar tegen het intrekken van de standplaatsvergunning op het Lambertusplein. De bezwarencommissie ging met haar mee, maar burgemeester en wethouders zagen in het advies geen reden om terug te komen op het eerder genomen besluit.