Baars stapt op in Ermelo: ‘afgerekend op partijpolitieke achtergrond’

Deze Harderwijk­se topkok staat 4 weken in de hotelkeu­ken van Van der Valk, ‘ik kan niet stilzitten’

25 oktober Hotel Van der Valk in Harderwijk heeft sinds deze week een Michelinster, of althans, een Michelinsterkeuken. Chefkok Rik Jansma van het éénsterrenrestaurant Basiliek in Harderwijk en zijn team zijn neergestreken in de keukens van het Van der Valkhotel. Voorlopig voor vier weken, zolang de horecalockdown geldt.