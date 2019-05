Babbeltruc-dieven uit Harderwijk opgepakt na strooptocht in Gelderland en Overijssel

Meer vrijheid voor Ermelose recreatie­on­der­ne­mers door ‘soepele’ wetgeving

13:06 Een tipi plaatsen? Of een maf huisje in de vorm van een wild zwijn? Het gaat - als het aan de gemeente Ermelo ligt - een stuk eenvoudiger worden voor eigenaren van recreatieterreinen. Ze haalt daarvoor, als eerste in Nederland, een instrument uit de kast dat vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet.