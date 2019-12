Badderende baby laat herinneringen van Puttense ouderen opborrelen

VIDEO | UPDATE Politie en gemeente houden groot­scheep­se controle op camping De Scheepsbel in Doornspijk

15:23 De politie en de gemeente Elburg hebben dinsdagochtend een grootscheepse controle uitgevoerd op recreatiepark De Scheepsbel in Doornspijk. Iedereen die het park verliet of op wilde, moest zich identificeren. Ook werden de recreatiewoningen doorzocht. Wat er is aangetroffen, willen de partijen nog niet bekend maken. In elk geval is een Mercedes meegenomen.