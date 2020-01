Bakker Bart Ermelo stopt er mee

De vaste klanten zijn de afgelopen maanden al geïnformeerd over het besluit, dat Schouten en zijn partner Francis van der Heide een jaar geleden al hebben genomen. Vlak voor de kerst ging de deur definitief dicht, zo staat er te lezen op het briefje op de winkelruit. Klanten worden bedankt voor alles en doorverwezen naar de vestigingen in Putten en Harderwijk. ,,Waarom we sluiten? Nou, kijk op een normale dag maar eens de winkelstraat in. Dan weet je genoeg. Het is heel simpel, we hadden te weinig aanloop, maakten te weinig omzet. Vijf jaar bijtekenen als franchisenemer was daarom geen optie. Heel jammer, maar het is niet anders.’’