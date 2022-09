Bakkerijmuseum in Hattem kruipt door het oog van de naald: 'Iedereen denkt dat ons pand in brand stond’

Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem is door het oog van de naald gekropen. Een schoorsteenbrand bij de buren zorgde gisteravond voor rook- en roetschade in het museum. Dankzij het razendsnelle optreden van de brandweer, is erger voorkomen. ,,Dit had heel anders kunnen aflopen.’’