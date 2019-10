Balkloze ophaalbrug in Harderwijk een week buiten gebruik

Was de ontslagen Leisure­lands-baas Erik Droogh een onderschat­te visionair of juist een spijkerhar­de dictator?

27 oktober Erik Droogh regeerde twintig jaar over ‘zijn’ Leisurelands. Van een verzameling verlieslijdende probleemplassen maakte hij een hypercommercieel bedrijf met tientallen miljoenen aan bezittingen. Vorige week werd ‘de man met het belachelijk hoge salaris’ ontslagen. Is Droogh in zijn ondernemingsdrang uit de bocht gevlogen? ,,Hij is net een dictator: zijn wil is wet.”