Bang dat de Veluwse natuur op slot gaat? Geen paniek, zegt de provincie Gelderland

Zeldzame februari­vorst is voor worstelen­de ijsclubs een reddings­boei die ze niet mogen grijpen

6:00 Na jaren met kwakkelwinters is de extreme februarivorst van 2021 het gedroomde geschenk uit de hemel voor veel worstelende ijsverenigingen. Maar corona gooit zwaar roet in het eten. Geen koek en zopie, minder mensen op de baan, en ook nog die vermaledijde avondklok. Dat scheelt ijsverenigingen fiks aan inkomsten. ,,Deze vorst had voor jaren het broodnodige spek op de botten kunnen geven. Het voelt als een reddingsboei die we niet mogen grijpen.’’