Bar de Stee uit Oldebroek gaat op afscheidstournee: nog één keer de voetjes van de vloer

Stee Tabee. Op 28 september is het na 45 jaar einde verhaal voor Bar de Stee in Oldebroek, de dancing waar meerdere generaties met de voetjes van de vloer gingen. Verhalen zijn er genoeg. Over de bezorging van een vakantiekaart, een Volkswagen Kever aan het plafond en de legendarische activiteiten en uitstapjes. ,,We durfden dingen en waren vaak voorlopers.’’

Aan het woord is Joop Westerbos (70) de oprichter van Bar de Stee, samen met zijn vrouw Hendrien (66) en zoon Bas. Broer en mede-eigenaar Gijs woont in Amsterdam en komt zaterdag voor de eerste afscheidsactiviteit naar Oldebroek. Vanaf eind september is het einde verhaal voor De Stee.

Het pand stond eigenlijk al jaren te koop, maar een bord voor deur was te veel van het goede. Nu is het verkocht aan de buren en komen er op termijn seniorenwoningen op het terrein. De gemeente Oldebroek is welwillend onder de voorwaarde dat De Stee ‘mee zou doen’. Zo geschiedde. ,,Best wel uniek dat we het zo lang hebben volgehouden’’, aldus Hendrien. ,,Het is mooi geweest zo’’, vult Joop aan.

De Stronkenbar

Joop was het die op 28 mei 1974 startte met De Stee. ,,Mijn broer had De Stronkenbar in Elburg en zei dat hij veel Oldebroekers in zijn café had. Ik heb de boerderij toen gekocht en ben begonnen met een discocafé , dat in het begin elke dag – behalve zondag – open was. We zijn ooit één weekend dicht geweest vanwege wintersport. Dat had ik nooit moeten doen, want het heeft wel een half jaar geduurd voordat ik weer dezelfde omzet had.’’

Waren er in de beginjaren op de vrijdag een kleine vierhonderd man binnen, op de zaterdagavond was het weleens sabbelen met het bezoekersaantal. ,,Weet je nog die travestietenshow en die hypnotiseur?’’ vult Hendrien aan. ,,Ja ik probeerde echt van alles om volk binnen te krijgen. Alleen Oldebroek bleek daar niet geschikt voor, joh. We zijn begonnen met ‘Goud van Oud!’, dat was echt een succes, je zag het later haast overal. Net als de Oktoberfesten, waar wij mee startten. We durfden dingen te doen en waren voorlopers. Ik denk dat we veel nageaapt zijn’’, lacht Joop.

Volkswagen Kever

De familie Westerbos kijkt dan ook met een gulle glimlach terug op een tijdperk. Ze zijn dankbaar voor de mooie tijd en trots op de goede naam die ze hebben opgebouwd. De uitjes met vaste gasten, vissen op de Wadden, met het personeel naar Gran Canaria; ze zijn zichtbaar legendarisch. Maar ook het verhaal van de Volkswagen Kever aan het plafond. Joop vertelt het maar al te graag.

Hij zocht bijkans het halve land af naar een witte Kever en vond ’m uiteindelijk in...Oldebroek. ,,Ik had berekend dat die net op de zijkant door de deur kon, maar toch paste hij niet. Toen hebben we met een paar man op het dak gestaan en de Kever wat ingedeukt. Dat viel nog niet mee.’’

Hendrien: ,,En wat dacht je van die vakantiekaart dan? Veel gasten en bekenden stuurden ons kaarten. We kregen er eentje uit Spanje waarop stond ‘De Stee, Holland’. En verder niets. Maar mooi dat die wel bezorgd is.’’