Basisscholen in Putten allemaal tegelijk bezig met de razzia

Ruim 300 kinderen op basisscholen in Putten en Ermelo werken deze week met een lespakket over de razzia van Putten. De kinderen leggen op 2 oktober een krans bij het oorlogsmonument De Vrouw van Putten.

Een week lang zijn alle schoolkinderen van groep 8 in Putten en die op een reformatorische school in Ermelo bezig met het onderwerp 'Razzia van Putten'. De kinderen vinden het aangrijpend. ,,Heel indrukwekkend,'' zegt Rian van Dijk (12) van basisschool Steenenkamer. Op deze kleine school doen zowel groep 7 als groep 8 mee aan de les.

Rian: ,,Het verhaal van de aanslag op de Duitse officier vond ik spannend. En dat er 659 mannen zijn weggevoerd en meer dan 100 huizen in brand zijn gestoken is erg. Vorig jaar heb ik voor het eerst dit verhaal gehoord.'' Hij heeft een gedicht gemaakt over Jannes Priem, een van de mannen die naar Putten terugkeerde na zijn gevangenschap in Duitsland.

Drie ooms

Rian mag samen met zijn klasgenoot Nienke Geurts (11) op dinsdag 2 oktober een krans leggen namens alle basisschoolleerlingen bij De Vrouw van Putten. ,,Drie ooms van mijn vader zijn weggevoerd naar Duitsland,'' vertelt Nienke, die aan de Steenenkamerseweg woont. ,,Volgens mij woonden de ooms in het huis naast ons huis. Mijn moeder heeft spullen opgezocht. Een identiteitsbewijs en kaarten en brieven. Ze heeft ze in een boekje gedaan. De ooms zijn alledrie overleden, een in Hamburg, een in Neuengamme en een in Ladelund. Ik heb het verhaal pas voor het eerst gehoord toen ik 10 jaar was.''

Juf Marja Visser laat in een powerpoint aan de kinderen zien wat er allemaal is gebeurd op en na 1 en 2 oktober 1944 in Putten. Ook rampzalige gebeurtenissen worden benoemd, bijvoorbeeld dat er 7 mensen in Putten zijn doodgeschoten tijdens de razzia en dat er 659 mannen op de trein werden gezet, van wie de meesten nooit naar Putten zijn teruggekomen.

Lespakket

Stichting Oktober '44 heeft het lespakket gemaakt voor de basisscholen. ,,We willen de geschiedenis van Putten doorgeven aan de volgende generatie,'' zegt Wilma Knoppersen van Stichting Oktober '44. ,,Kinderen kunnen van de geschiedenis leren. Er is nog steeds oorlog in de wereld. Allebei mijn grootvaders zijn weggevoerd met de razzia in 1944, ze hebben de oorlog niet overleefd. We willen dat het verhaal bekend blijft en daarom hebben we het lespakket voor de scholen gemaakt. Na 2 oktober volgt nog een les over wat we kunnen leren van deze geschiedenis voor de toekomst.''

Oude Kerk

Op 2 oktober presenteren de 300 leerlingen hun werkstukken en gedichten in zalencentrum De Aker. Daarna gaan ze naar de Oude Kerk, waar de honderden mannen van Putten een nacht zaten opgesloten op 1 oktober 1944. Kinderen voelen in de kerk de geschiedenis van heel dichtbij. Ze lezen er acht gedichten voor, over acht weggevoerde mannen. Vervolgens doen de kinderen een stille tocht naar de Vrouw van Putten, voor de kranslegging.