Basjkieren brengen in Veessen ode aan hun voorvaderen, de nachtmerrie van Napoleon

Eten, borrel of karaokebox... Spanning! Wat zit er dit jaar in het kerstpak­ket? Dit zien de experts

Wordt het een doos vol eten, een mooie fles wijn of iets totaal anders? Ben jij al nieuwsgierig met welk kerstpakket je baas je dit jaar gaat verwennen? Leveranciers van kerstpakketten in Oost-Nederland zijn een maand voor kerst razend druk om alles naar wens te krijgen. Heeft corona nog invloed en wat is gewild dit jaar?

26 november