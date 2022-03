Bebloede vechtersbazen en rinkelend glas bij caféruzie in Nijkerk

Buurt zet ontwikke­laar de voet dwars bij woningbouw­plan in Harderwijk

Ze houden zich in, maar kunnen wel juichen, de bewoners van de Stadsdennenweg en omgeving in Harderwijk. De opluchting is groot nu het na twee jaar is gelukt de nieuwbouw op het terrein van voormalig tuincentrum Flora Jozina te beperken. ,,Afgelopen week ging het balletje ineens rollen.”

9 maart