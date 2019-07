Beborde vaarroutes in Weerribben stap dichterbij met LNV-geld

,,We zijn er erg blij mee; het extra geld is zeer welkom’’, zegt Jakob Ponstein, merkleider bij nationaal park Weerribben- Wieden. ,,We zoeken nog financiering voor ons idee van een netwerk vaarknooppunten. Dat is vergelijkbaar met de bekende fiets- en wandelknooppunten op het land, maar dan voor de waterwegen in het natuurgebied. We denken aan een netwerk met bordjes voor sloepjes en een fijnmaziger netwerk voor kano’s. Die zouden we dan ook meteen kunnen digitaliseren.’’ Op dit moment zijn er wel kanoroutes, maar die zijn volgens Ponstein niet met elkaar verbonden. ,,En voor de rest zijn toeristen aangewezen op de ouderwetse landkaart.