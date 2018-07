Bebording op de Veluwe: door de bomen is het bos niet meer te zien

Wijnkope­rij Kroese heeft weer winnaars in z'n midden

13:08 Het was een paar jaar stil aan het 'prijzenfront' bij Wijnkoperij Kroese in Epe. Maar dit jaar is het weer raak. Twee wijnen, l'Arjolle wit en rood, van inkoper Bas Kroese en zijn vrouw Andrea, zijn uitgeroepen tot beste wijnen in de prijsklasse tot 7,50 euro.