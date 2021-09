Bedrijf uit Heerde sloopt Amsterdamse rechtbank, en bouwt ’m in Enschede weer op

Aantal besmettin­gen in brandhaard Elspeet blijft hoog: ‘Er sterven nog steeds mensen’

11:21 Elspeet is al wekenlang coronabrandhaard. Nog steeds worden mensen ziek en overlijden aan corona. Reden voor de GGD er een testlocatie te bouwen. ,,Vaccineren is niet verplicht, maar laat je bij klachten in ieder geval testen.”