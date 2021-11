Bedrijfsbus brandt volledig uit in centrum Elburg

Bij aankomst stond het busje al in lichterlaaie. Door het gebruik van blusschuim had de brandweer het vuur snel onder controle. De politie vermoed dat er brandstichting in het spel is en daarom is de omgeving rondom de bedrijfsbus afgezet voor onderzoek, dat later vandaag wordt uitgevoerd door de recherche. Een opvallend detail is dat de brand het hevigst lijkt te zijn geweest in de omgeving van het motorcompartiment en de twee achterwielen.