Bedrijfsleven wil uitstel statiegeld op blikjes en stapt naar rechter tegen dreigende miljoenenboete

Doek valt voor Hospice Hattem, tot verdriet van nabestaan­den: ‘Ik heb het hier zo goed gehad’

Het was de plek waar zo'n twintig mensen in alle rust konden sterven. Maar het Hospice Hattem bestaat niet langer. Zorgen over huisvesting, financiering en de bezetting betekenen het einde voor vier jaar stervenszorg. Voor nabestaanden en medewerkers een bittere pil. ,,We hebben alles gedaan wat in onze macht lag om dit te voorkomen.’’

6:45