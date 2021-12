Bedwelmde bestuurder ‘parkeert’ voertuig op zijkant in paardenweide Harderwijk, automobilist aangehouden

Opnieuw scholier aangereden op beruchte kruising in Putten: fiets belandt 100 meter verderop

Opnieuw is er een scholier aangereden op de beruchte kruising op de N303 tussen de Hoofdlaan en de Schoonderbeeklaan in Putten. Een groepje scholieren stond vanmorgen te wachten om over te steken. Eén van hen besloot het vermoedelijk erop te wagen en heeft een tegemoetkomende auto over het hoofd gezien.

10 december