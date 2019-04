Begraafplaats Elzenhof Harderwijk gaat voor ‘wauw-factor’ bij forse uitbreiding

Gemeentelijke begraafplaats Elzenhof in Harderwijk gaat fors groeien. Vanaf volgend voorjaar begint de aanleg van een parkachtig deel met waterpartij en ruimte voor in totaal 3300 graven. In totaal is er dan plek voor 4800 overledenen. Kosten: 800.000 euro. De helft van de uitbreiding betreft een natuurbegraafplaats: een primeur in Harderwijk.

Op dit moment zijn er op de begin deze eeuw aangelegde Elzenhof nog 260 plaatsen over. Nijpend is het probleem nog niet. ,,Maar als je bedenkt dat jaarlijks ruim 200 Harderwijkers een laatste rustplaats nodig hebben - waarvan overigens een flink deel nog steeds op de oude begraafplaats Oostergaarde - is anticiperen noodzaak’’, aldus projectleider Richard Rhijnsburger.

Natuurbegraafplaats

Een oud uitbreidingsplan lag al klaar, maar dat werd na ampel beraad in de prullenmand gegooid. ,,Dat borduurde voort op de huidige tamelijk traditionele opzet: rijen graven aangelegd in een kwart cirkel’’, zegt Rhijnsburger. Dat past echter niet meer bij de huidige tendens van een begraafcultuur met veel keuzemogelijkheden. ,,Natuurbegraven bijvoorbeeld kon in Harderwijk tot nu toe niet. De helft van de uitbreiding reserveren we nu voor dat doel.’’

Volledig scherm Uitbreiding begraafplaats de Elzenhof © Gemeente Harderwijk

Dat wordt een bloemenweide, omzoomd door bomen, waarbij de graven worden aangeven door middel van houten schijven met opschrift. Na enkele jaren vergaan die en verdwijnt het graf in het landschap. Nabestaanden krijgen wel een gps-coördinaat waarmee de exacte plek teruggevonden kan worden. Het andere deel van de uitbreiding is opgeknipt in kleine delen. Huiskamers zoals ontwerper Niek Heijboer ze omschrijft. ,,De worden beukenhagen en bomen afgeschermd, waardoor een intieme sfeer ontstaat. Alles bij elkaar moet het een park zijn waar je ook prettig kunt wandelen, zonder dat je meteen overal grafstenen ziet.’’

Gracht

Heijboers ogen fonkelen van plezier als hij over de plannen vertelt. ,,Van een degelijke, prima onderhouden begraafplaats, gaan we naar eentje met een ‘wauw-factor’.’’ Absolute blikvanger noemt hij een waterpartij die de twee uitbreidingen scheidt. Een vier meter brede gracht van 125 meter lang, beginnend op een vier meter hoge heuvel (een knipoog naar de grafheuvels uit vervlogen tijden) achter op het terrein, die trapsgewijs richting de ingang loopt. ,,Vanaf het pleintje voor de entree krijg je zo een spectaculaire zichtlijn van 250 meter’’, belooft hij.

Volledig scherm Door beukenhagen afgeschermde 'huiskamers' moeten voor een intieme sfeer zorgen. © Gemeente Hardewijk