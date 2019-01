Bekende Harderwijker Bert Kaasschieter overleden

2019 gaan we voelen in onze portemon­nee: alles wordt duurder

18:04 Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, blijft in veel opzichten natuurlijk gissen. Wat we wel weten is dat er per 1 januari 2019 weer allerlei wetten, regels en belastingtarieven veranderen. Eén zekerheid: alles wordt duurder. Onze dagelijkse boodschappen maar ook het bezoekje aan de kapper en een rit met taxi of trein.