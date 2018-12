Bekende slagerij Veluwe weigert herten Oostvaardersplassen: ‘Zit niet te wachten op protesten voor mijn winkel’

Een tijd terug al werd slager Herman ter Weele door Staatsbosbeheer benaderd. Of hij afgeschoten herten van de Oostvaardersplassen wilde inkopen? Geen interesse, antwoordde hij beleefd. ,,Wij willen graag Veluws wild verkopen en geen Oostvaardersplassen wild”, legt de eigenaar van de bekende slagerij uit. ,,Niet dat de herten uit Flevoland niet van goede kwaliteit zijn, maar Veluws wild is nu eenmaal ons paradepaardje. En daarnaast ging het me ook om de hoeveelheid. Als wij in een week 100 tot 150 herten krijgen, kunnen we dat gewoon niet verwerken. En ja, ik zit ook niet te wachten op protesten voor mijn winkel.”

Verhongeren

De komende maanden worden er 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. Dat is nodig om de populatie weer in evenwicht te brengen. De afgelopen jaren verhongerden honderden herten in het Flevolandse natuurgebied omdat er te weinig voedsel voor ze is. Afgelopen maandag werd begonnen met de ‘afschietoperatie’. Staatsbosbeheer is in gesprek met poeliers die herten willen afnemen. Binnenkort wordt er een koelcel in de Oostvaardersplassen geplaatst waar de gedode herten tijdelijk worden opgeslagen. Tegen het afschieten van bijna tweeduizend gezonde dieren is de afgelopen maanden veelvuldig geprotesteerd.