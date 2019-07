Belasting voor burgers en toeristen in Ermelo fors omhoog

De heikele situatie - het tekort loopt in 2022 op tot drie miljoen - is het resultaat van jarenlang op te grote voet leven. Ermelo was altijd een rijke gemeente, met een flinke spaarpot achter de hand. De hoge ambities werden betaald van dat spaargeld en de politiek vond (met een schuin oog naar de kiezer) verhoging van de belastingen niet nodig. Met als gevolg dat de koek op is, zo bleek vorig jaar ‘plotseling’ toen er een andere manier van begroten werd ingevoerd. Voor het eerst zijn plannen die nog in de ‘pijplijn’ zitten, meegerekend en kwamen de tekorten pijnlijk aan het licht. De afschaffing van de precariobelasting (op kabels en leidingen) en de invoering van de Omgevingswet raken Ermelo eveneens flink in de portefeuille en de uitgaven voor het sociale domein lopen flink uit de klauwen.