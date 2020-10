België heeft August en Noëlla, maar waarom hebben de Veluwse wolven eigenlijk geen naam?

Net als in Nederland is er in België een maatschappelijk debat over de vraag of de wolf welkom is. Of er wel ruimte voor is in een dichtbevolkt land met relatief weinig natuur. Maar er is één verschil: de Belgen geven alle wolven wel een naam.



Dat komt vermoedelijk omdat de eerste wolf in België al een naam had: Naya. Deze wolvin kreeg in in Duitsland een zender van een wetenschapper en kreeg daarom een naam. De eerste wolven in Nederland hadden alleen een genetische code.