Ben (83) uit Hattem baalt nog steeds van zijn verlies: een Kokke is geen gewone wandelstok, maar écht design

Politie over dodelijk familiedra­ma in Heerde: ‘Onderzoek kan nog maanden duren’

17 september Het onderzoek naar de dood van een 66-jarige vrouw uit Heerde kan nog enkele maanden duren. Dat meldt Politie Gelderland. De vrouw is in de nacht van 11 op 12 september dood aangetroffen in huis, waarna haar 45-jarige zoon is aangehouden op verdenking van moord of doodslag.