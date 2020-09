Ben (83) uit Hattem hervindt zijn geluk met een nieuwe Kokke-wandelstok uit Harderwijk

Ondanks zijn leeftijd van 83 jaar is Ben Harsta uit Hattem zo blij als een kind. Vorige week nog in de mineur omdat hij, een jaar na het verlies ervan, nog steeds geen nieuwe Kokke-design wandelstok had gevonden. Nu in zijn nopjes want zijn ‘redder’ Loes van Borsselen uit Harderwijk had er nog wel eentje staan. ,,Precies dezelfde en spiksplinternieuw.”