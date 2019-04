Ben van Heesbeen aan het roer bij Veluwse bieb

Video Aanleg glasvezel in buitenge­bied Noord­oost-Veluwe begonnen

13:19 Het had zomaar een 1 aprilgrap kunnen zijn, maar dat is het tot opluchting van velen niet: maandagmorgen is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de Noordoost-Veluwe. Inwoners in het buitengebied van de gemeenten Heerde, Hattem, Epe én Marle en Welsum (gemeente Olst-Wijhe) kunnen hierdoor binnenkort gebruikmaken van bijvoorbeeld snel internet.