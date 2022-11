Beraad over eendenslachterij Ermelo blijft nog jaren geheim, Animal Rights reageert: ‘Hoofdpijndossier? Schandaal!’

Stadsmuse­um Harderwijk finalist Museum­prijs: ‘Wij doen het allemaal met en voor de stad’

Stadsmuseum Harderwijk is doorgedrongen tot de finale van de VriendenLoterij Museumprijs 2022. Hoewel ze het nu moeten opnemen tegen twee bekende Randstedelijke musea is de Veluwse underdog vol vertrouwen. ,,Het thema ‘Het museum als beste buur’ is ons op het lijf geschreven.’’

7 november