Bermbrand in Ermelo: maisveld wordt gespaard

MET VIDEO Lekke vijvers Ermelo op speciale wijze leeggevist: ‘Oppassen, niet met de handen in het water’

Grote karpers, baarsjes, een snoek van bijna een meter, heel veel witvis en een paling van 76 centimeter. Het is de oogst van de eerste uren vissen in de vijvers aan de Oude Nijkerkerweg in Ermelo. Die moeten worden gerenoveerd, omdat ze lek zijn en het water langzaam wegloopt. Een beroepsvisser gaat op een speciale manier te werk, met hulp van vrijwilligers van HSV De Snoek.

1 september