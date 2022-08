Bermbranden A28 bij Harderwijk zijn ‘hot news’: ‘Landelijke aanpak nodig’

Alleen in de ochtend testen: GGD sluit verschil­len­de teststra­ten in middag in Flevoland en Gelderland

Een coronatest doen bij de GGD moet deze week op vele locaties in de ochtend. In de regio Oost- en Noord Gelderland gaan teststraten in de middag dicht vanwege de warmte en in Flevoland worden teststraten gesloten vanwege de zomervakantie: het is er te rustig.

22 augustus