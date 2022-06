Beslissingsduel WHC Wezep loopt uit de hand: politie moet supporters uit elkaar houden voor penaltyserie

25.000 nieuwe huizen in dorp met 1600 inwoners? Gelderland trekt ‘toekomst­kaart’ na grote woede weer in

25.000 woningen in Stroe. Minimaal 10.000 huizen erbij tussen Ede en Veenendaal. De vergezichten van de provincie Gelderland, vastgelegd op een toekomstkaart, hebben voor woede gezorgd in de regio. De provincie Gelderland, die juist over de plannen in gesprek moest met gemeenten, heeft de kaart nu ingetrokken.

24 juni