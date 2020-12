Besmettingspiek op de Biblebelt, komt het toch door kerkbezoek? ‘Corona heerst vooral onder de jongeren’

Teunis uit Wapenveld opent de deuren van zijn eetcafé op 17 januari: ‘We waren eensgezind’

2 december Meer dan 50 lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) openen op 17 januari de deuren. De maat is vol, zo zeggen ze. In deze regio doen alleen de KHN-afdelingen Epe en Hattem/Heerde mee aan de actie. Teunis Frederiks, eigenaar van Tapperij Teun in Wapenveld, is één van hen.