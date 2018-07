Bestelbus gaat in vlammen op in Wezep

Geen zonnepanelen vandaag op het dak van een woning in Wezep. Voordat het zover was, brandde de bestelbus uit waar de panelen nog in lagen.

Het busje was van een installatiebedrijf dat de zonnepanelen vandaag zou monteren op een woning aan de Noordsingel. Terwijl de monteurs een bak koffie dronken in de achtertuin, brak brand uit in het busje, mogelijk door kortsluiting in een boormachine.

Tuinslang

Het busje stond op een oprit van twee huizen. De bewoners probeerden nog het vuur te blussen met water uit een tuinslang, maar er was geen houden aan. Het busje ging helemaal in vlammen om. Niemand raakte daarbij gewond. De knallen bij het busje waren waarschijnlijk afkomstig van kapotte airbags. In het busje stonden geen gasflessen, zoals de gealarmeerde brandweer even vermoedde.