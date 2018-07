Bestelbus met zonnepanelen gaat in vlammen op in Wezep: 'Het had heel anders kunnen aflopen'

UPDATE + VideoGeen zonnepanelen vandaag op het dak van een woning in Wezep. Voordat het zover was, brandde de bestelbus uit waar de panelen nog in lagen.

Het busje was van een installatiebedrijf dat vandaag elf zonnepanelen zou monteren op een woning aan de Noordsingel. Terwijl de monteurs een bak koffie drinken in de achtertuin, breekt brand uit in het busje.

Tuinslang

Quote Het had heel anders kunnen aflopen. Hoe hadden we dan moeten reageren? Familie Portier Het busje staat op een oprit van twee huizen. De bewoners proberen nog het vuur te blussen met water uit een tuinslang, maar er geen houden aan, vertelt de familie Portier, op wiens huis de zonnepanelen zouden komen. ,,De vlammen gingen best hoog. Je schrikt je een ongeluk.'' Heel even zijn ze bang dan het vuur overslaat naar huis. ,,Maar de brandweer kwam ontzettend snel en daar waren we zo blij mee. Maar we zijn vooral dankbaar dat de jongens niet in de auto zaten. Als dat wel zo was geweest, had het heel anders kunnen aflopen. Hoe hadden we dan moeten reageren?''

Het busje ging helemaal in vlammen om. Niemand raakte gewond. De knallen bij het busje waren waarschijnlijk afkomstig van kapotte airbags. In het busje stonden geen gasflessen, zoals de gealarmeerde brandweer even vermoedde. De brand is mogelijk ontstaan door kortsluiting in een accuboormachine.

Volgens de familie Portier is er geen moment sprake geweest van paniek, maar de schrik zat er wel even goed in. ,,Iedereen reageerde kalm. Ze pakten de brandblusser, de waterstraal en de brandweer werd gebeld. En die was er zo. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen, het had ook heel anders kunnen aflopen.''

Quote Iedereen reageerde kalm. De brandweer was er ook zo. Familie Portier

Na afloop hebben ze in alle rust de beelden gezien die van de brand zijn gemaakt. ,,Dat heb je wel nodig'', zegt mevrouw Portier. ,,Dan kun je het nog eens rustig nakijken. Dat moet je doen, want in je hoofd zit het anders dan wat je ziet.''

En de zonnepanelen? ,,Die zijn allemaal weg. Geen idee wanneer die alsnog op ons dak komen. Dat komt later wel.''