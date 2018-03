Bestelbusje belandt in sloot naast A28 bij Putten

Geschiedenis terug in straatbeeld Eper woonwijk Klaarbeek

9:09 Opgravingen in de wijk de Klaarbeek in Epe legden in 2015 bewijzen van leven uit de ijzertijd bloot. De contouren van een 12e eeuwse boerderij, een hooiberg en diverse opslagschuren zijn nu teruggebracht in het straatbeeld.