Bestelbusje klem in de bosjes na glijpartij bij Harderwijk, bestuurder naar het ziekenhuis

Inwoners Epe op achterste benen over noodhuis­ves­ting vluchtelin­gen: ‘Deze locatie deugt niet’

Inwoners van Epe staan op hun achterste benen over de aankondiging dat de gemeente verspreid over de dorpen noodhuisvesting realiseert voor circa 250 Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Ze vinden het schandalig dat er zonder enig overleg wordt aangekondigd dat ‘in hun achtertuin’ noodwoningen komen of gemeentelijk vastgoed wordt aangepast. Ook de gemeenteraad heeft kritiek.

9:12