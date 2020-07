Bestuur intocht Sinterklaas Harderwijk gekrenkt na gemeentelijk ‘nee’ tegen Zwarte Piet

Koos Vos, voorzitter van Stichting Vrienden Sinterklaas Harderwijk (die de intocht organiseert), is kort en bondig in zijn reactie. ,,Volgende week woensdag komen we als bestuur bij elkaar om het hierover te hebben.’’ Verder wil hij er niets over kwijt, maar dat er iets steekt, is wel duidelijk. ,,De reactie die de burgemeester gaf op de motie zegt voldoende.’’ Die stelde dat de stichting - ‘s morgens al op de hoogte van het voorstel - het gevoel had ‘in een bepaalde hoek te worden gedrukt’ en niet gehoord te worden. Wat dat precies betekent, wil Vos op dit moment niet toelichten.