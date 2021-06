Bestuurder gewond bij botsing van twee bestelbussen in Harderwijk

Asbest, glas én tapijt onder het asfalt: werk aan weg tussen Heerde en Epe acuut stilgelegd

11 juni Ooit werd gemeld dat de spraakmakende reconstructie van de N794 tussen Epe en Heerde in de zomer van 2018 af zou zijn. Maar óók tijdens de toch al hevig vertraagde laatste fase zijn nu complicaties opgetreden. Er is asbest in de bodem aangetroffen, waardoor het werk aan de Eperweg/Heerderweg bij de kruising met de Zwarteweg acuut stil is gelegd.