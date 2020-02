Bestuurder in Putten drinkt drie keer de toegestane hoeveelheid en botst tegen lantaarnpaal

Stikstof zit verbreding fietspaden Nunspeet dwars: wachten op elektri­sche bouwmachi­nes

9:00 Nog altijd zit er weinig schot in de verbreding van drie recreatieve fietspaden in het Zandenbos in Nunspeet. De gemeente moet ofwel wachten op de uitvinding van een elektrische betonmachine of hopen dat snel een oplossing wordt gevonden voor de stikstofproblematiek.