Bestuurder schiet rechtdoor op kruising en haalt bijna overkant van kanaal bij Heerde

Politievak­bond na storm van kritiek op mondkapjes­boe­tes in Zwolle en Nunspeet: meer duidelijk­heid nodig

9 december ‘Stoere jongens hoor’. Of: ‘Gelukkig is de wereld weer een beetje veiliger’. De politie in Zwolle en Nunspeet krijgt veel boze en cynische reacties vanwege het beboeten van een groep mensen zonder mondkapje. Anderzijds is er ook veel begrip. De politie zelf zit niet zo in de maag met de reacties, maar politievakbond ACP wel. ,,Als het beleid wispelturig is, krijg je dit’’, zegt voorman Gerrit van de Kamp. Hij pleit voor meer duidelijkheid over regels en handhaving.