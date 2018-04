Bestuurlijke fusie op komst bij Veluws openbaar basis- en voortgezet onderwijs

De stichting Proo voor openbaar basisonderwijs en de schoolbesturen van de RSG Slingerbos/Levant in Harderwijk en Zeewolde en de RSG Noord- en Oost-Veluwe in Epe stevenen af op een bestuurlijke fusie.

De scholen denken sterker te worden als zij in de toekomst meer met elkaar samenwerken. Elk bestuur en elke school heeft nu nog zijn eigen expertise. Door onderdelen zoals strategisch personeelsbeleid, professionalisering en bedrijfsvoering in gezamenlijkheid op te pakken, denken de partijen meerwaarde te creëren. Tevens is de verwachting dat de kwetsbaarheid van de organisaties wordt verminderd en het lerend vermogen wordt versterkt.

Gesprekken

De schoolbesturen van de scholen en de stichting Proo voeren al sinds 2016 verkennende gesprekken met elkaar. Er zijn al perspectieven geformuleerd en dinsdag kwamen de partijen in Harderwijk overeen om een nader onderzoek te starten naar de bestuurlijke en juridische mogelijkheden van een bestendige samenwerking. Op die manier hopen zij een krachtig en toegankelijk onderwijsaanbod neer te kunnen zetten in de regio. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke visie op de hele leerlijn vanaf het basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs. Ook denken zij in gezamenlijkheid de problematiek door krimpende leerlingenaantallen beter te kunnen aanvliegen.