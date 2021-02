Bestuurscrisis Epe legt ‘topje van de ijsberg’ bloot

Verras­sings­aan­val dreigt door Veluwse variant van Japanse duizend­knoop: ‘Dit is zorgwek­kend’

7:00 Niet eerder was de plant in Nederland aangetroffen in het wild. En dat had bij voorkeur ook helemaal niet moeten gebeuren. Plantonderzoeker Chris van Dijk is niet gerust op de vondst van de kruising tussen een Japanse duizendknoop en een Chinese bruidssluier in de berm van de Nunspeterweg bij Elspeet. ,,Dit kan een ongrijpbaar probleem worden.’’