Betalen voor mountainbiken in Veluwse bossen komt er aan, dit vinden de liefhebbers van het plan

Aftocht corona wil ook in Oost-Nederland maar niet doorzetten; weer een gemeente in de landelijke topdrie

4 augustus De coronacijfers in Oost-Nederland stijgen vandaag weer met ruim vijftig. Deze keer is dat in lijn met de landelijke ontwikkeling; na een paar dagen waarin het aantal positieve tests daalde meldt het RIVM vandaag zo'n 600 nieuwe besmettingen meer dan gisteren.