Betrapt! Minderjarige jongen probeert in Ermelo voor neus van agent in te breken in auto

Op heterdaad: de politie in Ermelo zag zondag hoe een minderjarige jongen bij een geparkeerde auto probeerde in te breken. De jongeman is aangehouden. Waar hij vandaan komt is onduidelijk, hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.