Beuken op Schovenhorst Putten vertellen gevolgen klimaatverandering

Betrokken onderzoeker in Wageningen is boombiologe Ute Sass-Klaassen. Wekelijks komt ze in Putten om de beuken te bekijken en data te verzamelen. ,,De bomen twitteren op dit moment nog niet, maar ze kunnen dat wel,’’ legt de wetenschapper uit. ,,Op de campus in Wageningen hebben we een twitterende populier, terwijl ook in België en Duitsland verschillende twitterende bomen staan. Ze sturen gegevens over sapstromen naar hun volgers. De beuken in Putten zijn onderdeel van hetzelfde onderzoek.''