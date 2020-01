Beveiligster Claudia (33) uit Ermelo switcht naar de ouderenzorg, met dank aan oma

,,Het was wel even een drempel die ik over moest stappen, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. Sterker nog: ik had dit eigenlijk veel eerder moeten doen.’’ Dat ‘dit’ is Claudia Hoksbergs nieuwe job bij Zorggroep Noord West Veluwe als gastvrouw (zie kader) op afdeling Vlindertuin in het Harderwijkse zorgcentrum Sonnevanck. Daar helpt ze zieke en dementerende senioren het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Ze zorgt voor koffie, ontvangt familie, luistert geduldig naar de verhalen, geeft een aai over de wang of handmassage als dat nodig is, of gaat een stukje samen wandelen. Kortom: al die persoonlijke aandacht waar het verplegend personeel de laatste jaren zo moeilijk aan toe kwam.