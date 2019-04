Een woordvoerder van Portena Logistiek in Heerenveen, waar de vrachtwagen van is, vertelt dat de chauffeur om 8.30 uur op de onheilsplek was. ,,De piramide was naar beneden en toen hij er overheen reed, voelde hij dat de wagen omhoog werd gedrukt. Door de beschadiging kwam de koelvloeistof eruit en was de auto onrijdbaar.”