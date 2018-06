Bewoner onwel na ontvangst pakketje met onbekende substantie

update Klopjacht met helikopter en honden voor gevluchte winkeldie­ven in Nunspeet

17:40 De politie is in de bossen tussen Nunspeet en Elspeet met een helikopter en honden op zoek naar twee verdachte mannen. Ze maken deel uit van een drietal dat wordt verdacht van winkeldiefstal en bij een autocontrole op de vlucht sloeg. Eén van de drie is al opgepakt.