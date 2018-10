Bewoners centrum Ermelo klagen over lawaai van evenementen

Petitie

Jan Minderhoud (60) heeft de petitie maandag op het internetplatform petities.nl geplaatst en er zijn inmiddels veertig ondertekenaars. Hij denkt enkele honderden medestanders te kunnen mobiliseren. Minderhoud legt de situatie uit: ,,We willen de petitie overhandigen op donderdag 18 oktober aan de politieke partijen in de Commissie Bestuur en Middelen. Daar staat het evenementenbeleid van de gemeente Ermelo op de agenda. In dit evenementenbeleid wordt voorgesteld een geluidsvolume toe te staan van 75 dBA overdag en 70 dBA 's avonds. De burgemeester mag acht keer per jaar ontheffing verlenen aan een evenement om 10 dBA extra lawaai te maken. Wij vinden dat volume te hard.''

Verhuisd

Minderhoud woont zelf aan de Dennenlaan, in de buurt van 't Weitje, waar soms evenementen worden gehouden. Hij vertelt: ,,Er zijn al mensen verhuisd uit het centrum van Ermelo vanwege het lawaai. Op Koningsdag in april is het elk jaar raak, op het Bierfeest in juli opnieuw, tijdens Eat N Beat in september weer en ook onlangs op het Oktoberfest was het geluid ook oorverdovend hard. De lage bastonen dreunen door heel mijn huis. Op de zes braderieavonden in de zomer geldt hetzelfde verhaal. Het is herrie die overal doordringt. Ook jonge mensen hebben er last van, al mijn mede-initiatiefnemers zijn jonger dan ik.''